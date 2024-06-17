Очень сильная жара и дожди: прогноз погоды в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды по регионам страны на 18 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область

На севере, востоке, юге области – дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, на северо-западе области 12, днем 20-25, на юго-западе области 28 тепла.

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.

Кокшетау: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 22-24 тепла.

Алматинская область

Днем на юге области ожидается небольшой дождь, в предгорных, горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 19-24, в горных районах области 9-14 тепла, днем сильная жара 30-35 градусов, в горных районах области 20-25 тепла.

Алматы: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 2-7, при грозе порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 тепла.

Конаев: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 33-35 градусов.

Жетысуская область

Днем на востоке, в горных районах области будет кратковременный дождь, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, в горных районах области 10, днем 29-34, в горных районах области 26 тепла.

Талдыкорган: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.

Туркестанская область

Днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 8-13, днем на западе, севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-26, в горных районах области 17, днем 34-39, в горных районах области 30 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 36-38 тепла.

Туркестан: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 37-39 тепла.

Западно-Казахстанская область

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный, 9-14, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-25 тепла, днем сильная жара 32-37 градусов, на юге области очень сильная жара 40 градусов.

Уральск: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом в северо-западный, 9-14, днем при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 35-37 градусов.

Атырауская область

На западе, севере области – небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный, 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем сильная жара 34-39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса.

Атырау: малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 0-5, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 тепла, днем очень сильная жара 40-42 градуса.

Мангистауская область

Днем в центре области – небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем очень сильная жара 39-44 градуса, на западе области 33 тепла.

Актау: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 25-27, днем 33-35 тепла

Актюбинская область

Днем на востоке, севере, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-26, на северо-востоке области 18 тепла, днем сильная жара 34-39 градусов, на юге, западе области очень сильная жара 42 градуса.

Актобе: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара 37-39 градусов.

Костанайская область

Ночью и утром на западе области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на юге области 22, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

Костанай: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 тепла.

Северо-Казахстанская область

Ночью на востоке области – небольшой дождь, гроза. Ветер северный, 9-14, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25, на западе области 28 тепла.

Петропавловск: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 23-25 тепла.

Павлодарская область

На востоке, юге области дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 22-27 тепла.

Павлодар: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 23-25 тепла.

Карагандинская область

Ночью на севере, востоке области – дождь, гроза, днем дождь, на юго-востоке области сильный дождь, град, на севере, в центре области гроза. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 22-27, на юге области 31 тепла.

Караганда: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 23-25 тепла.

Улытауская область

Днем на севере области небольшой дождь, на востоке, в центре области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 29-34, на востоке области 26 тепла.

Жезказган: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 32-34 тепла.

Восточно-Казахстанская область

Ночью на севере, востоке, юге области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, 9-14, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на востоке области 8, днем 20-25, на юге, в центре области 28 тепла.

Усть-Каменогорск: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.

Абайская область

Ночью на западе, севере, юге области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке, в центре области сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, 9-14, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27, на юге области 30 тепла.

Семей: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 25-27 тепла.

Кызылординская область

Без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-28 тепла, днем сильная жара 36-41 градусов.

Кызылорда: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.

Жамбылская область

Днем на юге, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 9-14, днем в горных районах области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-24, в горных районах области 15, днем 31-36, в горных районах области 28 тепла.

Тараз: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.

Какая будет погода в ближайшие дни в Алматы, Астане и Шымкенте, читайте здесь.