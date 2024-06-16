Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз погоды в главных городах Казахстана на ближайшие дни

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 12:19 Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 16 по 18 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +29+31 °C.

17 июня: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +28+30 °C.

18 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза; днем без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +22+24 °C.

Алматы

16 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +30+32 °C.

17 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.

18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.

Шымкент

16 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +34+36 °C.

17 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.

18 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.

Читайте также

люди
Токаев принес жертвоприношение на Курбан айт
операционная
Президент поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником
смог в Алматы
Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах РК
Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: