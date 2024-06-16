Прогноз погоды в главных городах Казахстана на ближайшие дни
Астана
16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +29+31 °C.
17 июня: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +28+30 °C.
18 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза; днем без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +22+24 °C.
Алматы
16 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +30+32 °C.
17 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.
18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.
Шымкент
16 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +34+36 °C.
17 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.
18 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.