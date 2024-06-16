Прогноз погоды в главных городах Казахстана на ближайшие дни

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 16 по 18 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 16 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +29+31 °C. 17 июня: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +28+30 °C. 18 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза; днем без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18 °C, днем +22+24 °C. Алматы 16 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +30+32 °C. 17 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C. 18 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C. Шымкент 16 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +34+36 °C. 17 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C. 18 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C. Читайте также Токаев принес жертвоприношение на Курбан айт Президент поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах РК

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