В ВКО ветерана ВОВ поздравили с вековым юбилеем

В городе Усть-Каменогорске на торжественное открытие мурала и памятной доски приехал сам Курмат Рахимов с семьей. Напомним, что он является ветераном Великой Отечественной войны.

После войны Курмат Рахимов служил на границе. Затем сменил погоны пограничника на милицейские. Долгие годы был заместителем начальника УВД области.

Как говорит ветеран, у него был самый ответственный участок. О своих учениках и службе в органах внутренних дел полковник написал книгу "Наедине с памятью".

Курмат Рахимов воспитал шесть генералов и шестьдесят офицеров. Ветеран Великой Отечественной войны и ОВД награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими юбилейными наградами.

Фото: акимат ВКО

А в этом году аксакал награжден орденом "Курмет" от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: акимат ВКО

В день рождения юбиляру была организована ретро-лента с фотографиями и импровизирован уголок рабочего кабинета в стиле 1960-х годов, где глава региона Ермек Кошербаев поздравил Курмата Рахимовича и с теплотой вспомнил, как они с ветеранами отмечали День победы в Левобережном парке за солдатской кашей и историями о военном времени.

Глава региона отметил, что подтянутость, собранность, глубина познания жизни, умение мыслить критически – это то, чему молодому поколению нужно учиться у наших аксакалов. А они в свою очередь всегда поддержат мудрым советом тех, кто выбрал делом своей жизни – Родину защищать!

Фото: акимат ВКО

Поздравить ветерана с этим знаменательным событием приехал генерал-майор полиции, заместитель министра внутренних дел РК Айдар Сайтбеков. Он отметил, что в органах внутренних дел всегда очень ценят те знания и опыт, который сотрудники передают молодому поколению, даже находясь на заслуженном отдыхе. И этот мурал – знак благодарности за подвиги в военное время и стремление к справедливости в мирное время.