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Общество

Ветерана ВОВ поздравили со 101-летием в Талдыкоргане

Ветерана ВОВ поздравили со 101-летием в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 21:41 Фото: gov.kz
Ветерану Великой Отечественной войны, ветерану-педагогу Ыскаку Хусаинову 14 января исполнился 101 год, сообщает Zakon.kz.

Сегодня его поздравил аким Жетысуской области Бейбит Исабаев.

"Аксакал перешагнул свой 100-летний рубеж в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К слову, всего в области проживает три ветерана-участника ВОВ, – сообщили в пресс-службе акима области.

Аксакал, пожелав всем мира и спокойствия, по традиции дал бата-пожелания.

"Старые времена ушли, родились новые. Пусть в новую эпоху ваши труды будут плодотворными, а дела успешными! Всем желаю крепкого здоровья, пусть молодежь и будущие поколения живут счастливо и достигают поставленных целей", – пожелал ветеран.

Ыскак Абилпейисулы родился в 1924 году в селе Кольбай. На войну отправился добровольцем 18-летним юношей. В 1942 году прошел подготовку на Украинском фронте. В составе стрелковой дивизии принимал участие в боях. Служил в дивизии "Зенит" Амурского военно-морского флота. Был тяжело ранен, за боевые заслуги ему присвоили звание "Отличник Военно-морского флота". Затем участвовал в Советско-японской войне. Домой вернулся в 1947 году, женился и поступил в педагогическое училище в с. Лепсы, успешно закончив которое, посвятил воспитанию подрастающего поколения почти 40 лет.

Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями Жукова, "За победу над Японией", "За мужество" и рядом других значимых и памятных наград. Передовой работник народного просвещения, Почетный житель Алакольского района, автор ряда школьных предметных методических пособий. Его дочь и внучка пошли по его стопам, посвятив себя сфере образования. Сегодня у ветерана девять внуков, 31 правнук, пять праправнуков.

Ранее в Актюбинской области ветеран ВОВ Василий Грецкий отметил 101-й день рождения

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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