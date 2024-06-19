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Законодательство РК

Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 12:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана 19 июня прокомментировал нападение на казахстанского журналиста, произошедшее в Киеве, сообщает Zakon.kz.

Выступая на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, глава государства отметил, что в Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона.

"Мою принципиальную позицию вы знаете: в стране должны царить Закон и Порядок, другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать произошедшее вчера преступление в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины", – сказал он.

18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что "по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся". Покушение произошло недалеко от дома, где они живут. Нападавшего ищут.

По данным СМИ, в марте 2014 года актюбинские журналисты Айдос и Наталья Садыковы уехали из Казахстана в Украину, где и создали YouTube и Telegram-каналы. В октябре 2023 года стало известно, что их объявили в розыск. Розыскное дело было зарегистрировано в Астане, а инициатором выступило МВД РК. В ведомстве объяснили причину: "Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь".

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