Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление

Сегодня, 21 июня, по поручению президента Казахстана Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в надзорном органе, по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание подозреваемых.

"Напомним, что вчера генеральный прокурор Казахстана обратился в адрес генерального прокурора Украины с предложением оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления, задействовав в нем наиболее опытных казахстанских следователей", – сказано в распространенном сообщении.

Ход расследования уголовного дела Генеральной прокуратурой взят на особый контроль.

Ранее советник – пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что по поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Глава государства дал поручение установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры.