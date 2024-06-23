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Роман Скляр проверил подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области

Роман Скляр проверил подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 12:55 Фото: primeminister.kz
В продолжение рабочей поездки по Карагандинской области первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с ходом ремонтных работ на источниках теплоснабжения в городах Караганда и Темиртау, сообщает Zakon.kz.

В Караганде к началу отопительного сезона будет введен в эксплуатацию третий тепловывод. Он обеспечит качественным теплом новостройки Юго-Востока и разгрузит имеющиеся сети. Трубопровод протяженностью 22 км в две нитки прокладывают от ТЭЦ-3. Используются предизолированные трубы отечественного производства.

Первого вице-премьера проинформировали о графике и ходе работ. Подрядчиком привлечено 35 единиц спецтехники: погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Построено четыре насосные станции, сейчас устанавливают необходимое оборудование.


Далее в городе Темиртау Роман Скляр ознакомился с ходом строительства седьмого котла на ТЭЦ-2 АО "Qarmet" и с ремонтной кампанией на КарГРЭС-1.

Первому вице-премьеру доложили, что седьмой котел на ТЭЦ-2 планируют сдать в начале отопительного сезона. Его запуск даст дополнительно 80 Гкал тепловой мощности. В настоящее время готовность объекта составляет 70%.

Роман Скляр проверил подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 12:55

Фото: primeminister.kz

Роман Скляр поручил в срок сдать седьмой котел, осуществлять ежедневный контроль за работами и в случае возникновения проблем тут же сообщать.

"О любых проблемах, которые могут затормозить ход строительства, сообщайте. Мы немедленно будем реагировать. В прошлом году город с населением 180 тысяч без резерва вошел в отопительный сезон. Сдать в срок седьмой котел – это очень важная задача", – отметил первый заместитель премьер-министра.
Карагандинская область , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 12:55

Фото: primeminister.kz

КарГРЭС-1 снабжает тепловой энергией жителей старой части города. Из-за изношенности оборудования минувшей зимой происходили перебои в подаче тепла. Запланирован текущий ремонт двух котлов и одного турбогенератора, а также капитальный ремонт одного котла. Руководство предприятия сообщило, что работы идут по графику, в отопительный сезон станция войдет с двумя котлами и двумя турбинами, третий котел будет находиться в резерве.

Роман Скляр подчеркнул, что необходимо все сделать качественно и в срок и предупредил об ответственности за срыв отопительного сезона.

Аким Темиртау Ораз Таурбеков доложил о подготовке к новому отопительному сезону. В городе идет реконструкция тепломагистралей. Впервые в этом году будет отремонтировано и 30 км внутриквартальных сетей.

Карагандинская область , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 12:55

Фото: primeminister.kz

Первого вице-премьера проинформировали о восстановлении трамвайного парка. Уже начали прокладывать новые трамвайные пути от заводоуправления до проспекта Республики.

Полностью заменят электрическую часть, отремонтируют депо. Ожидается поставка новых вагонов. Запустить трамвайное сообщение планируют в этом году.

Всего в Темиртау реализуют около 90 инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, дорожной отрасли и жилищном строительстве.

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