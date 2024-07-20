Готовность Акмолинской области к отопительному сезону проверил Роман Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проверил ход подготовки к отопительному сезону в Акмолинской области и оценил темпы ремонтных работ на источниках теплоснабжения в Степногорске и Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочей поездки в регион Скляр посетил ТЭЦ Степногорска, обеспечивающей теплом жилой сектор города, поселок Заводской, а также предприятия на территории населенного пункта.

Как рассказали в пресс-службе премьер-министра, на подготовку объекта к отопительному сезону в этом году выделено 7,4 млрд тенге.

"Проводится демонтаж двух котлоагрегатов, капитальный и текущий ремонты турбогенераторов. По двум из них работы завершены. На ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 7,5 км в этом году из резерва правительства выделено 2,7 млрд тенге. Подрядная организация производит демонтаж и укладку трубопровода. Помимо этого в городе начали реализацию проекта по реконструкции 9,6 км тепловых сетей", – отмечается в сообщении.

Первый вице-премьер поручил обеспечить качество работ и завершить их в сроки для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

В Кокшетау Роман Скляр осмотрел котельные РК-1 и РК-2. За счет выделенных из резерва правительства 3,7 млрд тенге здесь идет ремонт теплоисточников, тепловых сетей, реконструкции разводящей системы пульпопроводов и увеличение дамбы чаши золоотвала.

В областном центре первый заместитель премьер-министра ознакомился с ходом строительства двух комфортных школ на 1,5 тыс. ученических мест каждая. На объектах ведутся работы по кирпичной кладке, отделке, устройству наружных и внутренних инженерных сетей, установке оконных блоков.

Роман Скляр отметил, что необходимо обеспечить качественное завершение строительства в установленные сроки.

Также он оценил ход работ на участке дороги по ул. М. Габдуллина, от ул. Акана серэ до ул. Уалиханова. Здесь планируют расширить проезжую часть и провести реконструкцию тепловой магистрали от ул. Акана серэ до ул. Наурызбай батыра. Работы по тепловым сетям должны закончить до 1 сентября 2024 года, а ремонт участка завершится в 2025 году.

23 июня 2024 года Роман Скляр проверил подготовку к отопительному сезону в Караганде и Темиртау.