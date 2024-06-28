Вооруженного курьера-лихача на мопеде поймали полицейские Алматы
Фото: ДП Алматы
В Алматы сотрудники полиции обратили внимание на мопедиста, нарушавшего правила дорожного движения. А после его задержания выяснилось, что он при себе имел пистолет, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции города, водителя мопеда экипаж патрульной полиции задержал на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова.
"Он допустил грубые нарушения ПДД, чем и привлек внимание инспекторов. Далее был выявлен факт незаконного хранения им огнестрельного оружия. Согласно заключению экспертизы, речь идет о травматическом пистолете ОСА (заряженный), пригодном к выстрелам. По факту незаконного хранения оружия Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование. Истинный мотив хранения 33-летним водителем мопеда оружия будет установлен в ходе следствия", – рассказал и.о. командира полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Михаил Кан.
Судя по наличию специальной сумки, задержанный работает курьером-доставщиком.
Сам мужчина сообщил, что нашел пистолет полтора месяца назад.
"Моя ошибка, что я его вообще с собой взял. В целом, я не думал, что это какие-то серьезные последствия может понести", – сказал задержанный.
Ранее в полиции Алматы привели статистику, сколько ДТП с участием мопедов и самокатов произошло в городе.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript