Вооруженного курьера-лихача на мопеде поймали полицейские Алматы

Фото: ДП Алматы

В Алматы сотрудники полиции обратили внимание на мопедиста, нарушавшего правила дорожного движения. А после его задержания выяснилось, что он при себе имел пистолет, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции города, водителя мопеда экипаж патрульной полиции задержал на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова. "Он допустил грубые нарушения ПДД, чем и привлек внимание инспекторов. Далее был выявлен факт незаконного хранения им огнестрельного оружия. Согласно заключению экспертизы, речь идет о травматическом пистолете ОСА (заряженный), пригодном к выстрелам. По факту незаконного хранения оружия Управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование. Истинный мотив хранения 33-летним водителем мопеда оружия будет установлен в ходе следствия", – рассказал и.о. командира полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы Михаил Кан. Судя по наличию специальной сумки, задержанный работает курьером-доставщиком. Сам мужчина сообщил, что нашел пистолет полтора месяца назад. "Моя ошибка, что я его вообще с собой взял. В целом, я не думал, что это какие-то серьезные последствия может понести", – сказал задержанный. Ранее в полиции Алматы привели статистику, сколько ДТП с участием мопедов и самокатов произошло в городе. Читайте также Работникам СМИ вручили сертификаты на квартиры от имени Токаева Новым президентом Назарбаев Университета стал британец Еще одну трассу в Казахстане испортила жара

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