Новым президентом Назарбаев Университета стал британец

28 июня 2024 года решением Попечительского совета NU на должность президента университета назначен гражданин Великобритании А. Вакар, сообщает Zakon.kz.

Вакар имеет докторскую степень PhD Университета Брэдфорда (Великобритания).

Доктор Вакар прошел карьерный путь от профессора Университета Йорк и Университета Колледж Лондона (Великобритания) до проректора Мидлсекского Университета (Великобритания).

C 2001 по 2004 год Доктор Вакар руководил Департаментом науки в Канцелярии премьер-министра Великобритании.

С 2017 года был ректором Университета Абу-Даби. За период его руководства Университет Абу-Даби вышел на позицию 250-300 среди лучших университетов мира согласно престижному рейтингу Times Higher Education.

Он является автором более 90 исследовательских работ, опубликованных в престижных научных изданиях.