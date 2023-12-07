В Назарбаев Университете сменилось руководство

4 декабря решением попечительского совета Назарбаев Университета (NU) исполнительным вице-президентом назначен Аслан Саринжипов, сообщает Zakon.kz.

Ранее Аслан Саринжипов занимал пост министра образования и науки РК, а также cтоял у истоков создания NU.

Также решением попечительского совета новыми вице-президентами назначены:

Дархан Билялов, доктор PhD в сфере высшего образования. Ранее занимал должности председателя правления – ректора НАО "КазНПУ им. Абая", вце-президента Национальной Академии наук РК при Президенте РК.

Ерлан Шyланов, магистр МВА. Ранее занимал должности исполнительного директора Высшей школы образования Назарбаев Университета, председателя правления – ректора Kozybayev University, провоста НАО "Университет Нархоз".

Асель Увалиева, доктор DBA. Ранее занимала должности исполнительного директора Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, члена правления – проректора по операционной деятельности КазНУ им. аль-Фараби.

5 декабря министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос, лишится ли Назарбаев университет особого статуса.