Порядка 100 лет посвятила дорожной отрасли семья из Акмолинской области

В последние годы дорожной отрасли региона уделяется особое внимание, государство оказывает мощную поддержку для совершенствование дорожной инфраструктуры области, сообщает Zakon.kz.

Специалисты дорожники ценятся высоко, наверное, поэтому династия Мырзабаевых из Есильского района Акмолинской области в третьем поколении трудится в данной сфере. Мырзакасым Мырзабаев – ветеран автодорожной отрасли. Всю свою сознательную жизнь он посвятил автодорогам. Трудовую деятельность начал после окончания института дорожным мастером в Тургайской области. В автодорожной отрасли он проработал 44 года. В целом, как отмечает ветеран, за последние годы автодорожная сфера сделала уверенные шаги вперед. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, но его дело продолжили дети и внуки.



"За последние годы произошло множество положительных изменений. Внедряются новые технологии, поступает новая техника и оборудование, важным направлением развития является ремонт и строительство автодорог. Но самое важно то, какими темпами идет развитие, ведь то, что когда-то мы начинали, теперь продолжают наши преемники. Очень много участков автодорог области подвергаются реконструкции, ремонту. Все развивается динамично, но при этом без спешки, без суеты, своевременно, работа ведется слаженно и грамотно", – говорит Мырзакасым Кулмаханович.

Продолжателями династии дорожников стали его сыновья – Асылбек и Есилбек. Есилбек Мырзакасымович Кулмахан сейчас директор филиала ТОО "КАЖсервис". Он уже имеет звание почетного дорожника. Долгие годы он трудился в дорожно-строительных организациях, участвовал в строительстве международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". С 2015 года работал в филиалах ТОО "Казахавтодор" по Акмолинской и Карагандинской областям. С 2022 года был главным инженером ТОО "КАЖсервис". С прошлого года он руководит филиалом ТОО "КАЖсервис" по Северо-Казахстанской области.

Достойный продолжатель династии дорожников и сын Есилбека Кулмахана – Саян Мырзакасым. Сейчас занимает должность главного специалиста отдела эксплуатации и безопасности дорог в Акмолинском областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол". До этого он на протяжении пяти лет трудился дорожным рабочим и мастером в четвертом дорожно-эксплуатационном участке в ТОО "Казахавтодорог".





"Ремонт и содержание каждого километра, каждого сантиметра автодороги – это тяжелый, сложный и кропотливый труд. Это большая ответственность, которая требует больших усилий и внимательности. Поэтому труд дорожников всегда в почете. Мы должны знать цену их работе. А молодое поколение – это наше будущее. Очень важно, чтобы многие из них пришли в дорожно-строительную сферу, стали дорожниками. Очень важный момент – это образование, то есть им должны дать достойные знания, которые они смогли бы применить на производстве", – акцентировал Саян Мырзакасым.

По информации филиала РГП "Национальный Центр качества дорожных активов" в Акмолинской области планирует реализовать 120 проектов по строительству и ремонту дорог. На инициативу по улучшению транспортной инфраструктуры региона выделили колоссальные средства – почти 60 миллиардов тенге. В целом, будет обновлено свыше 550 километров автодорог. Огромное внимание при этом было уделено контролю качества ремонта и строительства автодорог.