Порядка 100 лет посвятила дорожной отрасли семья из Акмолинской области
Специалисты дорожники ценятся высоко, наверное, поэтому династия Мырзабаевых из Есильского района Акмолинской области в третьем поколении трудится в данной сфере. Мырзакасым Мырзабаев – ветеран автодорожной отрасли. Всю свою сознательную жизнь он посвятил автодорогам. Трудовую деятельность начал после окончания института дорожным мастером в Тургайской области. В автодорожной отрасли он проработал 44 года. В целом, как отмечает ветеран, за последние годы автодорожная сфера сделала уверенные шаги вперед. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе, но его дело продолжили дети и внуки.
"За последние годы произошло множество положительных изменений. Внедряются новые технологии, поступает новая техника и оборудование, важным направлением развития является ремонт и строительство автодорог. Но самое важно то, какими темпами идет развитие, ведь то, что когда-то мы начинали, теперь продолжают наши преемники. Очень много участков автодорог области подвергаются реконструкции, ремонту. Все развивается динамично, но при этом без спешки, без суеты, своевременно, работа ведется слаженно и грамотно", – говорит Мырзакасым Кулмаханович.
Продолжателями династии дорожников стали его сыновья – Асылбек и Есилбек. Есилбек Мырзакасымович Кулмахан сейчас директор филиала ТОО "КАЖсервис". Он уже имеет звание почетного дорожника. Долгие годы он трудился в дорожно-строительных организациях, участвовал в строительстве международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". С 2015 года работал в филиалах ТОО "Казахавтодор" по Акмолинской и Карагандинской областям. С 2022 года был главным инженером ТОО "КАЖсервис". С прошлого года он руководит филиалом ТОО "КАЖсервис" по Северо-Казахстанской области.
Достойный продолжатель династии дорожников и сын Есилбека Кулмахана – Саян Мырзакасым. Сейчас занимает должность главного специалиста отдела эксплуатации и безопасности дорог в Акмолинском областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол". До этого он на протяжении пяти лет трудился дорожным рабочим и мастером в четвертом дорожно-эксплуатационном участке в ТОО "Казахавтодорог".
"Ремонт и содержание каждого километра, каждого сантиметра автодороги – это тяжелый, сложный и кропотливый труд. Это большая ответственность, которая требует больших усилий и внимательности. Поэтому труд дорожников всегда в почете. Мы должны знать цену их работе. А молодое поколение – это наше будущее. Очень важно, чтобы многие из них пришли в дорожно-строительную сферу, стали дорожниками. Очень важный момент – это образование, то есть им должны дать достойные знания, которые они смогли бы применить на производстве", – акцентировал Саян Мырзакасым.
По информации филиала РГП "Национальный Центр качества дорожных активов" в Акмолинской области планирует реализовать 120 проектов по строительству и ремонту дорог. На инициативу по улучшению транспортной инфраструктуры региона выделили колоссальные средства – почти 60 миллиардов тенге. В целом, будет обновлено свыше 550 километров автодорог. Огромное внимание при этом было уделено контролю качества ремонта и строительства автодорог.