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Уже 63 верблюда убили каракурты в Атырауской области

Каракурты убивают верблюдов в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 14:24 Фото: wikimedia
Почти 400 верблюдов укусили каракурты в трех районах Атырауской области, 63 из них погибли, сообщает Zakon.kz.

Рост числа ядовитых пауков зафиксирован на песчаных участках Индерского, Исатайского и Курмангазинского районов. После их укусов заболели 397 верблюдов. Животным проводят симптоматические лечебные процедуры: снижают температуру тела, повышают иммунитет, дают диуретики и разжижают кровь, пишет AtyrauPress.

Также у заболевших и умерших от яда верблюдов взяли пробы и отправили в областную ветеринарную лабораторию.

"О результатах исследования будет сообщено дополнительно. В свою очередь владельцам животных рекомендуем воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, и оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки заболевания. И строго соблюдать правила ухода за больным скотом. Это связано с тем, что применение ветеринарных процедур в экстренной форме после укуса ядовитого насекомого является самым основным способом уберечь скот от смерти", – сообщили в Управлении сельского хозяйства Атырауской области.

Ранее сообщалось, что всего от укуса ядовитых пауков в регионе погибло 23 животных.

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