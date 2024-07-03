Уже 63 верблюда убили каракурты в Атырауской области

Почти 400 верблюдов укусили каракурты в трех районах Атырауской области, 63 из них погибли, сообщает Zakon.kz.

Рост числа ядовитых пауков зафиксирован на песчаных участках Индерского, Исатайского и Курмангазинского районов. После их укусов заболели 397 верблюдов. Животным проводят симптоматические лечебные процедуры: снижают температуру тела, повышают иммунитет, дают диуретики и разжижают кровь, пишет AtyrauPress.

Также у заболевших и умерших от яда верблюдов взяли пробы и отправили в областную ветеринарную лабораторию.

"О результатах исследования будет сообщено дополнительно. В свою очередь владельцам животных рекомендуем воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, и оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки заболевания. И строго соблюдать правила ухода за больным скотом. Это связано с тем, что применение ветеринарных процедур в экстренной форме после укуса ядовитого насекомого является самым основным способом уберечь скот от смерти", – сообщили в Управлении сельского хозяйства Атырауской области.

Ранее сообщалось, что всего от укуса ядовитых пауков в регионе погибло 23 животных.