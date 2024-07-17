В Атырауской области от укуса каракуртов погибли 90 верблюдов на сумму 65 млн тенге

За два месяца в Атырауской области от каракуртов пострадало 485 верблюдов, 90 из них погибли. Владельцам павшего скота причинен ущерб на сумму 65 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным пресс-службы Управления сельского хозяйства, на территории региона, в том числе и в песчаных регионах, растет число каракуртов, которые наносят вред сельскохозяйственным животным.



"В июне-июле 2024 года 485 верблюдов были укушены каракуртом, из них погибли 90 голов. В результате симптоматических лечебных мероприятий выздоровели 306 животных, также проводится лечение 89 голов скота. Владельцам павшего скота причинен ущерб на сумму 65 211,2 тыс. тенге", – сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что профилактика укусов ядовитых насекомых, лечение и компенсация за погибших животных за счет бюджетных средств не предусмотрены. В связи с чем управлением направлено письмо в Министерство сельского хозяйства о принятии мер по включению в перечень мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств, защиту от ядовитых насекомых или их ликвидации. А пока местные ветеринары самостоятельно проводят лечение животных, укушенных ядовитым насекомым.

Владельцам скота рекомендовали воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где сейчас распространены ядовитые насекомые. В случае подозрения на укус опасного паука необходимо незамедлительно информировать ветеринарных специалистов. Применение экстренных лечебных мер после укусов ядовитых насекомых является основным методом спасения животных от гибели, уверяют специалисты.

Ранее Zakon.kz писал, что на 3 июля в Атырауской области от укуса каракуртов погибли 63 верблюда.

Кроме того, из-за укуса каракуртов шесть человек оказались в реанимации.

Один из жителей Атырау поймал каракурта на своем приусадебном участке.