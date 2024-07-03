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Перестрелка и убийство в Конаеве: прокурор города сделал заявление

Перестрелка в Конаеве, прокуратура, заявление, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:23 Фото: Instagram/almaty_obl_prok
Прокурор города Конаева Айдос Шорманов сделал заявление по поводу перестрелки, в результате которой погиб молодой человек, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях опубликовали информацию о том, что подозреваемые в преступлении пытаются уйти от ответственности с помощью связей в правоохранительных органах.

"Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким жертв преступления. Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны шесть лиц. С санкции следственного суда все они взяты под стражу. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан", – сказал Айдос Шорманов.

Прокуратура Конаева гарантирует объективное и беспристрастное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности.

"Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены. Призываем всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел. Также предупреждаем, что за ложные высказывания и распространение недостоверной информации в законодательстве Республики Казахстан предусмотрена ответственность", – отметил прокурор.

Он сообщил, что сейчас проводится тщательное расследование, и по этой причине подробности дела не могут быть разглашены.

"Поэтому настоятельно просим всех граждан воздержаться от любых высказываний и предположений, информацию получать только от официальных источников", – резюмировал Айдос Шорманов.

26 июня 2024 года в Конаеве произошла стрельба, в результате которой от огнестрельного ранения скончался молодой житель города, а второй человек получил тяжкие телесные повреждения.

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