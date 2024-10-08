Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: прокуратура сделала заявление

Прокуратура Алматинской области сделала заявление по поводу убийства несовершеннолетнего, произошедшего в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Там напомнили, что 4 октября 2024 года в городе произошла драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения.

"Мы понимаем общественные волнения и выражаем глубокие соболезнования семьям и близким. Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль", – сказано в обращении надзорного органа.

Там сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержаны семеро подозреваемых, которым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Мы гарантируем объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности. Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены", – заверили в прокуратуре.

Там призывают всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в расследовании, обращаться в органы прокуратуры либо внутренних дел.

7 октября 2024 года министр внутренних дел РК сообщил, что взял расследование этого дела на личный контроль.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре.