БРК объявляет единые условия финансирования для бизнеса

В рамках новой стратегии Национального управляющего холдинга "Байтерек" дочерняя организация структуры – АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, Банк) – объявляет об унификации процентных ставок по своим новым инвестиционным проектам, финансируемым в тенге.

В целях усиления поддержки предпринимателей с учетом рыночных условий и задач правительства и холдинга "Байтерек" по стимулированию экономического роста Банк устанавливает единую ставку вознаграждения – 12,6% годовых.

Это решение направлено на упрощение условий для заемщиков и повышение доступности долгосрочного финансирования для казахстанских компаний. Ранее ставки по проектам в тенге могли варьироваться в зависимости от источника фондирования и структуры сделки. Теперь Банк внедряет единый подход – вне зависимости от отрасли, региона или масштабов проекта ставка вознаграждения по новым инвестиционным проектам будет одинаковой.

Кроме того, в соответствии с новой утвержденной программой БРК предусматривается встречное обязательство со стороны бизнеса по поддержке отечественных товаропроизводителей не только на этапе строительства предприятия, но и в период его эксплуатации. Иными словами, товары и услуги, необходимые для операционной деятельности в рамках финансируемого проекта, должны закупаться у казахстанских производителей.

В свою очередь холдинг "Байтерек" под эгидой правительства предлагает комплексное решение для бизнеса: в случае недостаточного залогового обеспечения БРК сможет предоставлять финансирование под гарантию нового гарантийного фонда при Фонде "Даму". Этот механизм значительно расширит доступ к кредитным ресурсам для компаний, которые ранее не имели возможности привлечь финансирование из-за нехватки залога.

Компании, получившие гарантию Фонда, смогут привлекать долгосрочные кредиты у БРК на более выгодных условиях. Инициатор проекта должен внести не менее 20% собственных средств, тогда как оставшиеся 80% могут быть профинансированы через банки второго уровня или непосредственно через БРК. Гарантия Фонда покрывает до 30% от стоимости проекта, снижая риски для кредиторов и тем самым повышая доступность финансирования.

Фото: АО БРК

По прогнозам, к 2027 году объем портфеля гарантий достигнет 1 трлн тенге, что позволит ежегодно поддерживать более 50 тысяч проектов – это в пять раз больше, чем в 2024 году. Приоритет в отборе будет отдан проектам, направленным на снижение импортной зависимости, развитие инфраструктуры и поддержку несырьевого экспорта.

Также расширяется практика синдицированных займов – механизма, при котором несколько финансовых институтов участвуют в кредитовании одного крупного проекта, разделяя риски и увеличивая объем финансирования.

Банк продолжает поддерживать предприятия в ключевых секторах экономики – машиностроении, металлургии, переработке сырья, энергетике, логистике, сельском хозяйстве, цифровизации и устойчивой инфраструктуре. За 24 года БРК одобрил более 210 проектов, на предприятиях создано свыше 34 тысяч рабочих мест, Казахстан получил новые производственные мощности, ориентированные на экспорт и импортозамещение.

Банк Развития Казахстана остается стратегическим партнером бизнеса и государства – с едиными правилами, рыночными инструментами и долгосрочной ориентацией на результат.

Для обращения за консультациями просим обращаться по телефонам, указанным на официальном сайте БРК.