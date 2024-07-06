Алматинцы отмечают День столицы
Фото: Zakon.kz
6 июля 2024 года в Алматы празднуют День столицы. Традиционно на большой сцене Центрального парка культуры и отдыха состоялась праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.
Праздничную программу открыли танцевальные коллективы Медеуского района. Школьники исполнили патриотические и современные композиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Посмотреть на концерт алматинцы пришли со своими семьями.
Фото: Zakon.kz
Сегодня, помимо концертной программы, в городе пройдут различные мастер-классы, флешмобы, выставки, лекции и вечер поэзии.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
С каждым годом празднование Дня столицы становится все интереснее и увлекательнее. Праздник уже стал общенародным.
Фото: Zakon.kz
В честь праздника в Астане пройдет около 100 разноплановых мероприятий. Жителей и гостей города ждут концертные программы, фестивали, спортивные турниры и многое другое.
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