Алматинцы отмечают День столицы

Фото: Zakon.kz

6 июля 2024 года в Алматы празднуют День столицы. Традиционно на большой сцене Центрального парка культуры и отдыха состоялась праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

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