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День столицы: в районе Байконыр открыто 20 дворов и три общественных пространства

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:12 Фото: акимат Астаны
Сегодня в честь Дня столицы в районе Байконыр торжественно открылись 20 дворовых территорий с комплексным благоустройством и три общественных пространства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Одна из благоустроенных дворовых территорий – улица Ж. Ташенова, 8, 10, 12, 12/1. Эта дворовая территория благоустроена в рамках проекта "Бюджет с участием населения". В результате было заменено 13 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, а также в ходе благоустройства обустроены детская игровая площадка, спортивная площадка, площадка workout, зоны отдыха и дополнительная парковка.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:12

Фото: акимат Астаны

Открытие дворового комплекса было торжественно отмечено в честь Дня столицы.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:12

Фото: акимат Астаны

Кроме того, на сегодняшний день на других территориях района Байконыр открыто еще 20 дворовых территорий для жителей.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:12

Фото: акимат Астаны

Стоит отметить, что вчера в честь Дня столицы в районе Байконыр было открыто три общественных пространства для досуга горожан.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 15:12

Фото: акимат Астаны

В целом, до конца года планируется благоустроить 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, из них 53 полностью завершены.

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