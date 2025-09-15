170 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве общественных пространств в столице, передает официальный сайт городского акимата.

"В столице из года в год становится больше точек притяжения. Для этого мы проводим масштабные работы по благоустройству города. В текущем году благоустроим 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Практически все работы уже завершены. При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению города. В этом году высадим более 1 млн зеленых насаждений. Работами по благоустройству и озеленению охватываем все районы города. Ранее я рассказывал, где и что появится. Сейчас хотел бы остановиться на нескольких крупных проектах", – написал аким.

Фото: акимат Астаны

По его словам, к примеру, появится новый пешеходный бульвар Green Line. Его длина составит более 3,5 км. Участок от ул. Толе би до ул. Омарова планируют сделать пешеходным зеленым пространством. Завершаются работы по первой очереди – от ул. Култегин до ул. Анет Баба (конец октября).

Фото: акимат Астаны

"Основная идея бульвара — создание комфортного зеленого коридора: здесь высаживаются крупномерные деревья и многолетние кустарники, формируется тенистая среда для отдыха и прогулок. Вдоль маршрута появятся игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, современная городская мебель и т.д. Уже совсем скоро этот участок бульвара станет новым местом для прогулок горожан. Также ведется комплексная работа по благоустройству паркового кластера вдоль р. Есиль. Завершено благоустройство набережной в парке Ататюрк, продолжается реконструкция набережной вдоль Триатлон парка", – отметил аким.

Фото: акимат Астаны

Также завершаются работы по созданию нового общественного пространства — Парка Мира и Согласия. Его центральным элементом станет Древо жизни, символизирующее вечность, гармонию и связь поколений. Вокруг Древа жизни будут четыре инсталляции со смысловым значением, каждая из которых отражает ценности мира, согласия и духовного единства.

Фото: акимат Астаны

"Кроме того, в парке созданы каскадные водопады, туннель "звездное небо", пешеходные маршруты, зоны отдыха и высажены зеленые насаждения, что делает его не только символическим, но и комфортным местом для горожан и гостей столицы", – рассказал Женис Касымбек.

Он подчеркнул, что в благоустройстве города также принимают участие застройщики. Они за свой счет реализуют новое общественное пространство, которое расположено в районе новой застройки на пересечении ул. Керей и Жанибек хандар, Аль-Фараби, Бухар Жырау.

"Продолжается благоустройство пр. Мангилик Ел. Завершение текущего этапа предусмотрено к концу октября – до пересечения с ул. Хусейн бен Талала. Следующий участок продолжим в 2026 году", – написал аким столицы.