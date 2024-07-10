В Казахстане обнаружили новый вид лишайника
Фото: Instagram/zhongar_alatau_kz
В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке найден новый для Казахстана вид лишайника. Об этом Zakon.kz рассказал младший научный сотрудник Георгий Урманов.
Специалист уточнил, что лишайники – это симбиотические организмы, тело которых (таллом) образовано соединением грибных и водорослевых клеток.
"Они могут расти в самых бесплодных местах – в пустынях, на камнях или каменистой почве, на крышах, на скалах, на бетоне, на стекле и железе. Их едят олени, маралы, косули, а также некоторые улитки и слизни", – заявил Урманов.
В продолжении сказано, что новый для Казахстана вид лишайника Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. (виды рода пармелия, виды рода кладония) обнаружен на скалах и выходах горных пород на территории Жонгар-Алатауского парка.
Днем ранее, 9 июля, администрация природного парка "Алтын-Эмель" разместила новую публикацию. На кадрах ролика тянь-шанский бурый медведь пришел утолить жажду к специальному резервуару. Видео можно посмотреть тут.
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