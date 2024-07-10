В Казахстане обнаружили новый вид лишайника

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке найден новый для Казахстана вид лишайника. Об этом Zakon.kz рассказал младший научный сотрудник Георгий Урманов.

Специалист уточнил, что лишайники – это симбиотические организмы, тело которых (таллом) образовано соединением грибных и водорослевых клеток.

"Они могут расти в самых бесплодных местах – в пустынях, на камнях или каменистой почве, на крышах, на скалах, на бетоне, на стекле и железе. Их едят олени, маралы, косули, а также некоторые улитки и слизни", – заявил Урманов.

В продолжении сказано, что новый для Казахстана вид лишайника Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. (виды рода пармелия, виды рода кладония) обнаружен на скалах и выходах горных пород на территории Жонгар-Алатауского парка.

Днем ранее, 9 июля, администрация природного парка "Алтын-Эмель" разместила новую публикацию. На кадрах ролика тянь-шанский бурый медведь пришел утолить жажду к специальному резервуару. Видео можно посмотреть тут.