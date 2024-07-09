Бурый медведь "засветился" на водопое в парке "Алтын-Эмель"
Фото: pexels
Администрация природного парка "Алтын-Эмель" опубликовала новое видео. На кадрах ролика тянь-шанский бурый медведь пришел утолить жажду к специальному резервуару, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточнили, что в 2023 году в горах Дегерес парка "Алтын-Эмель" в целях экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установлен резервуар для воды емкостью три тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.
После этого сотрудники установили фотоловушки.
"С помощью фотоловушек засняты видеозаписи тянь-шанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана".Пресс-служба природного парка "Алтын-Эмель"
Ранее сообщалось, что в зоопарк Шымкента впервые привезли гималайского тара из России. Отмечено, что тар находится в хорошем состоянии.
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