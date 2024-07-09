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Бурый медведь "засветился" на водопое в парке "Алтын-Эмель"

Бурый медведь, водопой в парке Алтын-Эмель, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:25 Фото: pexels
Администрация природного парка "Алтын-Эмель" опубликовала новое видео. На кадрах ролика тянь-шанский бурый медведь пришел утолить жажду к специальному резервуару, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что в 2023 году в горах Дегерес парка "Алтын-Эмель" в целях экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установлен резервуар для воды емкостью три тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.

После этого сотрудники установили фотоловушки.

"С помощью фотоловушек засняты видеозаписи тянь-шанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана".Пресс-служба природного парка "Алтын-Эмель"

Ранее сообщалось, что в зоопарк Шымкента впервые привезли гималайского тара из России. Отмечено, что тар находится в хорошем состоянии.

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