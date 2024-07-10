На Шатыркульской обогатительной фабрике получен первый медный концентрат

Новое предприятие корпорации "Казахмыс" выпустило первую готовую продукцию – медный концентрат – с содержанием меди 19,28%.

В настоящее время на фабрике проводятся дальнейшие работы по наладке технологических процессов с параллельным выпуском готового концентрата. Выход на проектную мощность предприятия планируется до конца октября этого года.

Фото: Казахмыс

Шатыркульская обогатительная фабрика будет обрабатывать до 1,2 млн тонн руды в год с месторождений Шатыркуль и Жайсан. Новое предприятие в Шуском районе Жамбылской области рассчитано на 347 рабочих мест.



Напомним, в середине июня Шатыркульскую обогатительную фабрику посетил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Презентацию нового объекта главе правительства провел председатель правления Корпорации "Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Фото: Казахмыс

В состав объектов фабрики входят дробильно-сортировочный комплекс, главный корпус, АБК, общежития, столовая, пожарное депо, лаборатория, ремонтно-механическая мастерская, хвостохранилище, склады ТМЦ и прочее.

На производстве будет применена технология флотации, одна из наиболее безвредных технологий обогащения медных руд в мире. Улавливание пыли будет производиться с помощью ультрасовременных систем аспирации с коэффициентом эффективности 99%, Кроме того, ожидается существенное снижение пыления на дорогах за счет уменьшения объемов перевозки продукции, а ближайшие населенные пункты находятся вне зоны воздействия предприятия, на расстоянии более 20 км.

Фото: Казахмыс

На Шатыркульской обогатительной фабрике предусмотрено новое пожарное депо, медицинский пункт, а также современные системы пожарной сигнализации, пожаротушения и видеонаблюдения.

На фабрике внедрены новейшие автоматизированные системы управления технологическими процессами, что способствует повышению эффективности производства и высокому уровню промышленной безопасности и охраны труда.