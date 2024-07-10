Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На Шатыркульской обогатительной фабрике получен первый медный концентрат

Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:17 Фото: Казахмыс
Новое предприятие корпорации "Казахмыс" выпустило первую готовую продукцию – медный концентрат – с содержанием меди 19,28%.

В настоящее время на фабрике проводятся дальнейшие работы по наладке технологических процессов с параллельным выпуском готового концентрата. Выход на проектную мощность предприятия планируется до конца октября этого года.

Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:17

Фото: Казахмыс

Шатыркульская обогатительная фабрика будет обрабатывать до 1,2 млн тонн руды в год с месторождений Шатыркуль и Жайсан. Новое предприятие в Шуском районе Жамбылской области рассчитано на 347 рабочих мест.

Напомним, в середине июня Шатыркульскую обогатительную фабрику посетил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Презентацию нового объекта главе правительства провел председатель правления Корпорации "Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:17

Фото: Казахмыс

В состав объектов фабрики входят дробильно-сортировочный комплекс, главный корпус, АБК, общежития, столовая, пожарное депо, лаборатория, ремонтно-механическая мастерская, хвостохранилище, склады ТМЦ и прочее.

На производстве будет применена технология флотации, одна из наиболее безвредных технологий обогащения медных руд в мире. Улавливание пыли будет производиться с помощью ультрасовременных систем аспирации с коэффициентом эффективности 99%, Кроме того, ожидается существенное снижение пыления на дорогах за счет уменьшения объемов перевозки продукции, а ближайшие населенные пункты находятся вне зоны воздействия предприятия, на расстоянии более 20 км.

Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 19:17

Фото: Казахмыс

На Шатыркульской обогатительной фабрике предусмотрено новое пожарное депо, медицинский пункт, а также современные системы пожарной сигнализации, пожаротушения и видеонаблюдения.

На фабрике внедрены новейшие автоматизированные системы управления технологическими процессами, что способствует повышению эффективности производства и высокому уровню промышленной безопасности и охраны труда.

Читайте также

Солдат-срочник в Алматы оформил на сослуживца кредит на iPhone
Грабеж и насилие: солдат-срочник в Алматы оформил на сослуживца кредит на iPhone
10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море
10-летнего мальчика на надувном круге унесло в Каспийское море
Антикор задержал начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области
Антикор задержал начальника ДУИС по Северо-Казахстанской области
Айсулу Омарова
Жамбылская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Как Мбаппе отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2024
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: