В Жамбылской области запустили новый промышленный комплекс

Предприятие "Казахмыс" выпустило первую готовую продукцию – медный концентрат с содержанием меди 19,28%. В настоящее время на фабрике проводятся дальнейшие работы по наладке технологических процессов с параллельным выпуском готового концентрата, сообщает Zakon.kz.

Выход на проектную мощность предприятия планируется до конца октября этого года.

С техническими возможностями Шатыркульской обогатительной фабрики акима Жамбылской области Ербола Карашокеева ознакомил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

"На фабрике будут трудиться порядка 350 человек. Для нас приоритет – трудоустройство местных жителей. Мы ожидаем молодых специалистов из Жамбылской области. Также мы рады, что данный проект реализован совместно с казахстанской компанией AAEngrineering Group. На сегодня это крупнейший отечественный EPC подрядчик по строительству промышленных объектов", – отметил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

Фото: пресс-служба корпорации "Казахмыс"

AAEngineering Group – казахстанская компания, которая построила 16 обогатительных фабрик, две из них в ближнем зарубежье. Сейчас эта компания приступила к реализации проекта по строительству цианидного завода в Жамбылской области.

Шатыркульская обогатительная фабрика будет обрабатывать до 1,2 млн тонн руды в год с месторождений Шатыркуль и Жайсан.