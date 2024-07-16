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В Жамбылской области запустили новый промышленный комплекс

открытие предприятия, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:45 Фото: пресс-служба "Корпорация Казахмыс"
Предприятие "Казахмыс" выпустило первую готовую продукцию – медный концентрат с содержанием меди 19,28%. В настоящее время на фабрике проводятся дальнейшие работы по наладке технологических процессов с параллельным выпуском готового концентрата, сообщает Zakon.kz.

Выход на проектную мощность предприятия планируется до конца октября этого года.

С техническими возможностями Шатыркульской обогатительной фабрики акима Жамбылской области Ербола Карашокеева ознакомил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.

"На фабрике будут трудиться порядка 350 человек. Для нас приоритет – трудоустройство местных жителей. Мы ожидаем молодых специалистов из Жамбылской области. Также мы рады, что данный проект реализован совместно с казахстанской компанией AAEngrineering Group. На сегодня это крупнейший отечественный EPC подрядчик по строительству промышленных объектов", – отметил председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев.
открытие предприятия, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:45

Фото: пресс-служба корпорации "Казахмыс"

AAEngineering Group – казахстанская компания, которая построила 16 обогатительных фабрик, две из них в ближнем зарубежье. Сейчас эта компания приступила к реализации проекта по строительству цианидного завода в Жамбылской области.

Шатыркульская обогатительная фабрика будет обрабатывать до 1,2 млн тонн руды в год с месторождений Шатыркуль и Жайсан.

открытие предприятия, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:45

Фото: пресс-служба корпорации "Казахмыс"

На фабрике внедрены новейшие автоматизированные системы управления технологическими процессами, что способствует повышению эффективности производства и высокому уровню промышленной безопасности и охраны труда.

В состав объектов фабрики входят дробильно-сортировочный комплекс, главный корпус, АБК, общежития, столовая, пожарное депо, лаборатория, ремонтно-механическая мастерская, хвостохранилище, склады ТМЦ и прочее. Стоимость проекта и общий объем инвестиций – 94 млрд тенге. Из них доля местного содержания 59%, или 55,7 млрд тенге.

открытие предприятия, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 18:45

Фото: пресс-служба корпорации "Казахмыс"

При производстве применяется одна из наиболее безвредных технологий обогащения медных руд в мире – флотация. Улавливание пыли производится с помощью ультрасовременных систем аспирации с коэффициентом эффективности 99%. Кроме того, ожидается существенное снижение пыления на дорогах за счет уменьшения объемов перевозки продукции.

Важная особенность – при строительстве фабрики верхние плодородные слои почвы были складированы в бурты, а по окончанию работ они будут использованы при рекультивации нарушенных участков.

"Мы также позаботились, чтобы производство было максимально безопасным и экологичным. При строительстве фабрики применены новейшие автоматизированные системы управления технологическими процессами. Установлено современное оборудовании и применяется одна из наиболее безвредных технологий обогащения медных руд в мире", – сказал Нуриев в ходе пресс-тура по фабрике.

Кроме того, "Казахмыс" подписал меморандум с акиматом Жамбылской области о запуске социально важных проектов в регионе.

На сегодняшний день в Шуском районе уже пробурена самая глубоководная скважина для питьевой воды (250 метров), построена водоотводная траншея для устранения весенних паводков, проложены и отремонтированы десятки километров автодорог, построены детские спортивные площадки в поселках Бірлік и Шоқпар, в Бірлікүстем и Қонаев работы завершатся в ближайшее время.

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