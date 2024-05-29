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Токаев поручил усилить деятельность КНБ в сфере антитеррора

Токаев поручил усилить деятельность КНБ в сфере антитеррора, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 17:48 Фото: akorda.kz
29 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года и принимаемых мерах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву доложено, что с начала года предотвращены два теракта, в том числе один – за рубежом совместно с иностранными партнерами.

На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.

По информации председателя КНБ, не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами.

Пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев.

Из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора.

Ермек Сагимбаев сообщил, что с начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей.

Глава государства был проинформирован о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.

Ранее под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности РК.

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