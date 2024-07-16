В ОФ "Казакстан халкына" подняли вопрос закупа лекарств для онкобольных

Общественный фонд "Казакстан халкына" закупил шесть препаратов для онкобольных, сокращенных из госзакупа Минздравом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в фонде, с ноября 2023 года в рамках утвержденного "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы" в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями входили 15 современных лекарственных средств.

Однако согласно приказу министра здравоохранения РК 28 декабря 2023 года в ГОБМП вошли шесть препаратов из 15, которые ранее обеспечивались общественным фондом "Казакстан халкына": рибоциклиб, абемациклиб, апалутамид, алектиниб, иксазомиб, даратумумаб.

"Общественный фонд "Казакстан халкына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа от 28 декабря 2023 года №176, и, во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии, продолжал обеспечивать наших граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью наименованиями лекарственных средств", – говорится в сообщении фонда.

Вместе с тем по окончании шестимесячного периода в фонд продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года.

"С целью поддержки непрерывного лечения граждан общественный фонд "Казакстан халкына" осуществил приобретение вышеперечисленных шести лекарственных препаратов еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года", – сообщили в организации.

Там также подчеркнули, что Министерство здравоохранения, областные управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в соответствии с нормативно-правовыми актами нашей страны.

Кроме того, ОФ "Казакстан халкына" обратился к депутатам Мажилиса Парламента РК с просьбой взять на контроль вопрос исполнения приказа Минздрава от 28 декабря 2023 года самим Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами.

Общественный социальный фонд "Казакстан халкына" был создан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2022 году для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.