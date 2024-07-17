Креативный хаб открыли в Астане

В Астане 17 июля 2024 года свои двери распахнул первый крупный креативный хаб. Участие в торжественном открытии приняли министр культуры и информации Аида Балаева, сенатор Андрей Лукин и аким Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, творческое пространство открыто по поручению Касым-Жомарта Токаева. На третьем заседании Национального курултая президент выразил уверенность в том, что данная сфера станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Теперь, как уточнили в ведомстве, трехэтажное здание площадью 1,5 тысяч кв.м. станет площадкой для нетворкинга и создания проектов креативных индустрий.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Хаб разделен на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект "Smart nomad games".

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Подобные хабы планируется открыть во всех регионах Казахстана.

Они будут способствовать созданию и коммерциализации творческих проектов, а также включению в креативный рынок сотен специалистов.

Ранее сообщалось, что Euronews открывает представительство в Казахстане. По словам Балаевой, открытие регионального представительства Euronews – большая возможность для комплексного медийного освещения и повышения осведомленности об экономическом, политическом, социальном и культурном развитии Казахстана среди международной аудитории канала.