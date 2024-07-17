Креативный хаб открыли в Астане
По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, творческое пространство открыто по поручению Касым-Жомарта Токаева. На третьем заседании Национального курултая президент выразил уверенность в том, что данная сфера станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Теперь, как уточнили в ведомстве, трехэтажное здание площадью 1,5 тысяч кв.м. станет площадкой для нетворкинга и создания проектов креативных индустрий.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Хаб разделен на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект "Smart nomad games".
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Подобные хабы планируется открыть во всех регионах Казахстана.
Они будут способствовать созданию и коммерциализации творческих проектов, а также включению в креативный рынок сотен специалистов.
Ранее сообщалось, что Euronews открывает представительство в Казахстане. По словам Балаевой, открытие регионального представительства Euronews – большая возможность для комплексного медийного освещения и повышения осведомленности об экономическом, политическом, социальном и культурном развитии Казахстана среди международной аудитории канала.