Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Креативный хаб открыли в Астане

Креативный хаб открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:53 Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
В Астане 17 июля 2024 года свои двери распахнул первый крупный креативный хаб. Участие в торжественном открытии приняли министр культуры и информации Аида Балаева, сенатор Андрей Лукин и аким Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, творческое пространство открыто по поручению Касым-Жомарта Токаева. На третьем заседании Национального курултая президент выразил уверенность в том, что данная сфера станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.

хаб Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Теперь, как уточнили в ведомстве, трехэтажное здание площадью 1,5 тысяч кв.м. станет площадкой для нетворкинга и создания проектов креативных индустрий.

Креативный хаб открыли в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Хаб разделен на несколько тематических зон: книжный магазин и читальный зал продукции отечественных издательств, этно-музей, ремесленнические мастерские, площадка для современных арт-перформансов, музыкальных и литературных вечеров, а также галерея современного искусства и проект "Smart nomad games".

хаб Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 16:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Подобные хабы планируется открыть во всех регионах Казахстана.

Они будут способствовать созданию и коммерциализации творческих проектов, а также включению в креативный рынок сотен специалистов.

Ранее сообщалось, что Euronews открывает представительство в Казахстане. По словам Балаевой, открытие регионального представительства Euronews – большая возможность для комплексного медийного освещения и повышения осведомленности об экономическом, политическом, социальном и культурном развитии Казахстана среди международной аудитории канала.

Читайте также

Международные учения прошли в Мангистау
Международные учения прошли в Мангистау
Июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане
Июнь стал самым жарким за 18 лет в Казахстане
Восстановление домов после паводков в Казахстане: четыре области отстают от графика
Восстановление домов после паводков в Казахстане: четыре области отстают от графика
Анастасия Московчук
Астана Балаева Аида 2024 год Искусство Книги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: