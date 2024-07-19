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Принадлежавшую осужденному Мухамедиулы спортшколу в Алматы вернули государству

Принадлежавшую Мухамедиулы спортшколу в Алматы вернули государству, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:07 Фото: primeminister.kz
Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, вернули государству. С таким заявлением выступила прокуратура Алматы 19 июля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В распространенном сообщении отмечено, что по иску прокуратуры Жетысуского района Алматы возвращено государственное имущество стоимостью 1,2 млрд тенге.

"17 июля 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании сделки по реализации Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, недействительной".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Также сказано, что в суде подтвердились нарушения, выразившиеся в занижении рыночной стоимости объекта на 551 млн тенге

"Имуществом школы, представляющим собой 7,6 тыс. м2 административных зданий, спортивных залов и других построек, а также 4,9 га земли, владело ТОО "Nomad's Land", принадлежащее аффилированным с Арыстанбеком Мухамедиулы лицам".Пресс-служба прокуратуры Алматы

13 февраля 2024 года столичный суд вынес решение в отношении экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы, его супруги Налии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева по делу о мошенничестве и коррупции.

Мухамедиулы был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

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