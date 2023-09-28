В рейдерстве и злоупотреблениях обвиняют Арыстанбека Мухамедиулы

Еще один судебный процесс в отношении экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы начался в Астане, передает Zakon.kz.

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по обвинению Арыстанбека Мухамедиулы в рейдерском захвате отеля "Дипломат".



Процесс ведет судья Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Абинур Карабаев. В самом начале заседания суд вынес решение о запрете на публикацию фото и личных данных второй подсудимой Ж., а также потерпевшего К.

По версии следствия, которую озвучил прокурор Олжас Хайруллаев, Арыстанбек Мухамедиулы якобы в 2020 году договорился с К., что одолжит ему 2,5 млрд тенге под залог одного из зданий отеля "Дипломат" в Астане и в дальнейшем будет получать пассивный доход от работы отеля. Для этого он просил оформить на свою родственницу 71% в ТОО, которому принадлежал отель. Затем, как считает обвинение, Мухамедиулы попытался завладеть оставшимися 29% отеля, шел на различные манипуляции, чтобы отстранить К. от управления отелем, совершал действия, которые следствие характеризовало как попытку рейдерского захвата отеля.

"Таким образом, Арыстанбек Мухамедиулы совершил уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 28 ч. 3 ("Организация преступления") и ст. 250 ч.1 УК РК ("Злоупотребление полномочиями")". Прокурор Олжас Хайруллаев

Также Арыстанбека Мухамедиулы обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 24 ч. 3 УК РК ("Покушение на совершение преступления") и ст. 249 ч. 1 ("Рейдерство").

Подсудимый Арыстанбек Мухамедиулы в суде заявил, что полностью не согласен с обвинением и не признает своей вины.

Экс-министра культуры и спорта и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мхамедиулы 20 июня приговорили к 8 годам лишения свободы за растрату и хищение средств при проведении выставки "Шествие "Золотого человека".

14 сентября 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.