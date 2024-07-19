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Токаев наградил казахстанских металлургов

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 11:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении работников металлургии. Об этом Zakon.kz стало известно 19 июля 2024 года из сообщения Акорды.

Отмечено, что в канун Дня металлурга указом Токаева за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Казахстана группа работников отрасли награждена государственными наградами.

В дополнении сказано:

"Кавалерами ордена "Құрмет" стали 22 труженика, 41 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоен 51 человек. Кроме того, 7 специалистов отмечены Почетной грамотой президента".

День металлурга в Казахстане был учрежден в 2003 году. Праздник отмечают каждое третье воскресенье июля.

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