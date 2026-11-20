От механизаторов до руководителей хозяйств: Токаев наградил аграриев Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы Акорды за 20 ноября 2026 года, за большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны награждены:
орденом "Парасат"
- Асанов Бийбыт Батниязович – глава КХ "Женис", Западно-Казахстанская область;
- Нуртазаев Бахыт – ветеран сельскохозяйственной отрасли, Кызылординская область.
орденом "Достық" ІІ степени
- Рудаков Александр Сергеевич – основатель и президент агропромышленного холдинга "ЭКО-культура", Российская Федерация.
орденом "Құрмет"
- Балжигитов Сейтжан Капанович – глава КХ "Достан Ата", Атырауская область;
- Ищанов Куаныш Амангалиевич – директор ТОО "Айс-плюс", Актюбинская область;
- Макатов Каирбай Конкаевич – глава КХ "Бижан", Костанайская область;
- Хуршудов Ислам Махмудович – скотник ТОО "Агро Балтабай", Алматинская область.
орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени
- Аменов Макиш Керимбаевич – табунщик, область Улытау;
- Ахметжанов Рустем Кажиканович – скотник ТОО "Капчагай МТС Сервис", Алматинская область;
- Клишин Виктор Александрович – механизатор-тракторист ТОО "Жер өнімдері", Акмолинская область;
- Темирбаев Куандык Сейткенович – механизатор КХ "Мендеш", Павлодарская область.
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Абдраимов Даурен Чингисович – зоотехник КХ "Даурен", область Абай;
- Әбсәттәр Өтепберген Әкімұлы – верблюдовод КХ "Өтепберген", Туркестанская область;
- Капарова Алия Айбасовна – телятница ТОО "Burabay Milk", Акмолинская область;
- Сейдахметов Бауыржан Кабиевич – старший пастух КХ "Шалкар", Мангистауская область.
почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері"
- Айтуленов Дастан – директор ТОО "Меркенский сырзавод", Жамбылская область;
- Звольский Сергей Адамович – директор ТОО "Астык-STEM", Северо-Казахстанская область;
- Ныгметов Сейтжапар Алшынбекович – директор ТОО "Кайнар", Карагандинская область;
- Тезекбаев Жумаш Жумабекович – глава КХ "Егемендік", область Жетысу.
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