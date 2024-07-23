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Президент Токаев вышел в краткосрочный отпуск

Касым-Жомарт Токаев отпуск, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 23 июля 2024 года находится в отпуске. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.

Отпуск президента продлится с 23 по 26 июля.

Где именно проведет отпуск президент, не уточняется.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске", – говорится в официальном сообщении.

В 2022 году отпуск Токаева выпал на август. В 2021 году глава государства провел четыре дня на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области.

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