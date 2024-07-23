Президент Токаев вышел в краткосрочный отпуск

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 23 июля 2024 года находится в отпуске. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.

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