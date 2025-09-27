Токаев направил телеграмму президенту Туркменистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости. Об этом стало известно Zakon.kz сегодня, 27 сентября 2025 года, из сообщения пресс-службы Акорды.

В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.

День независимости Туркменистана является главным государственным праздником в стране. Эта дата отмечается ежегодно 27 сентября (до 2018 года – 27 октября). К 30-летию независимости в 2021 году по всей стране было высажено 30 миллионов деревьев. 27 сентября является в Туркменистане праздничным нерабочим днем.

