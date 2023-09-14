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Обманули дольщиков на 606 млн тенге: АФМ задержало руководителя стройфирмы

Обманули дольщиков на 606 млн тенге: АФМ задержало руководителя стройфирмы Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по ВКО расследует Уголовное дело по подозрению руководства ТОО в незаконном привлечении средств дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что должностные лица ТОО в период с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.

"Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге", – рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов. 

Как отметили в ведомстве, в настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Ранее был опубликован список застройщиков, не имеющих права привлекать деньги дольщиков, который расширили в Астане. 

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