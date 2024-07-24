Минтранс выступил с заявлением о передаче подъездных ж/д путей в госсобственность

Министерство транспорта Казахстана 24 июля 2024 года опубликовало заявление, в котором говорится о завершении процедуры передачи подъездных путей в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации ведомства, более 600 железнодорожных подъездных путей переданы в доверительное управление Акционерного общества "Центр транспортного сервиса" (АО "ЦТС").

Также сказано, что разработан и утвержден план мероприятий по приведению подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации.

Работа проводится согласно графику.

"За короткий период заменено порядка 22 тыс. шпал, более 42 тыс. железнодорожных прокладок и порядка 3 тыс. брусьев и других материалов для полного удовлетворения спроса на перевозки по данным участкам". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Минтранс уточнил, что АО "ЦТС" со 100% участием государства является одним из крупных клиентоориентированных балансодержателей железнодорожных подъездных путей.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменились правила сборов за хранение грузов на железной дороге.