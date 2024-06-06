Изменились правила сборов за хранение грузов на железной дороге

Приказом и. о. министра транспорта от 30 мая 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что сбор за хранение начисляется за:

грузы, выгруженные на местах погрузки-выгрузки, с момента выгрузки;

грузы в вагонах, контейнерах, простаивающих на станционных путях, на местах погрузки-выгрузки, расположенных на станционных путях, подлежащие выгрузке средствами грузополучателя, а также грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях, по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения;

грузы в вагонах, контейнерах, грузы на своих осях, простаивающие на станционных путях в ожидании переадресовки по истечении двадцати четырех часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения.

При этом правила дополнены пунктом о том, что сбор за хранение неисправных груженых и порожних собственных вагонов, отцепленных для проведения текущего отцепочного ремонта, не взымается.

Также говорится, что увеличенный в соответствии с Тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение применяется по истечении 48 часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора.



Начисление увеличенного сбора за хранение грузов не превышает 30 календарных дней.

Приказ вводится в действие с 16 июня 2024 года.