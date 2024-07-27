Батыры и беркутчи проехали в городских автобусах Астаны

Акимат Астаны поделился фотографиями батыров и беркутчей, которые в полной экипировке проехали на общественном транспорте столицы. Так город готовится к Всемирным играм кочевников, сообщает Zakon.kz.

Они состоятся в сентябре, но уже сейчас на улицах Астаны можно полюбоваться тематическим оформлением, символизирующим предстоящее масштабное событие.

"Сейчас на площадях, в парках или скверах можно встретить именитых спортсменов, гостей и участников игр. К примеру, курсируют специально оформленные автобусы. Недавно в них проехали батыры и беркутчи, с которыми охотно фотографировались жители Астаны и гости города", – сообщили в акимате.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, пятые Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.

Ранее стало известно как и где будут проходить Всемирные игры кочевников в Астане.