На дорогах Алматы отлавливают должников по налогу на транспорт, задолжавших более 4,5 млрд тенге

В Алматы налоговики совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей для взыскания задолженности по налогам за автотранспорт с 22 июля 2024 года проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов рассказали, что автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 млрд тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4 тыс. куб. см", – сообщили в ДГД.

За время проведения рейдов произвели уплату владельцы 71 автомобиля на общую сумму 31,6 млн тенге, 21 транспортное средство водворено на штрафстоянку, в их числе Nissan Infinity, Mercedes Benz S 65, Cadillac Escalade и др.





Фото: ДГД Алматы





Фото: ДГД Алматы





Фото: ДГД Алматы





Фото: ДГД Алматы

В ДГД Алматы призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность, дабы избежать водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.





