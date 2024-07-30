На дорогах Алматы отлавливают должников по налогу на транспорт, задолжавших более 4,5 млрд тенге
В Департаменте государственных доходов рассказали, что автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности.
"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства составляет 4,5 млрд тенге. Основная часть задолженности приходится на авто с большим объемом двигателя свыше 4 тыс. куб. см", – сообщили в ДГД.
За время проведения рейдов произвели уплату владельцы 71 автомобиля на общую сумму 31,6 млн тенге, 21 транспортное средство водворено на штрафстоянку, в их числе Nissan Infinity, Mercedes Benz S 65, Cadillac Escalade и др.
Фото: ДГД Алматы
Фото: ДГД Алматы
Фото: ДГД Алматы
Фото: ДГД Алматы
В ДГД Алматы призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность, дабы избежать водворения на штрафстоянки и издержек по оплате услуг судебных исполнителей.