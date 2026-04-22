События

Алматинцы задолжали более 7 млрд тенге налога на транспорт: проводятся рейды

автомобиль-должник на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:59
Департамент государственных доходов Алматы совместно с Департаментом полиции и Региональной палатой частных судебных исполнителей проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Борышкер", сообщает Zakon.kz.

Во время рейдов автомобили должников, в отношении которых имеются постановления частных судебных исполнителей, выявляются с помощью системы камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянки до полного погашения имеющейся задолженности.

остановили должника на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:59

Фото: ДГД Алматы

"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства в мегаполисе составляет более 7 млрд тенге по 85 024 налогоплательщикам. Стоит отметить, что основная часть задолженности приходится на автомобили с большим объемом двигателя (свыше 4000 куб. см)", - сообщили в ДГД.

остановили должника на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:59

Фото: ДГД Алматы

остановили должника на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 15:59

Фото: ДГД Алматы


Департамент госдоходов призывает автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения транспортных средств на штрафстоянки и возникновения дополнительных издержек по оплате услуг судебных исполнителей. Работа в данном направлении продолжается.

Лариса Черненко
Читайте также
На дорогах Алматы отлавливают должников по налогу на транспорт, задолжавших более 4,5 млрд тенге
17:25, 30 июля 2024
На дорогах Алматы отлавливают должников по налогу на транспорт, задолжавших более 4,5 млрд тенге
В Алматы у должников по налогу начали забирать авто на штрафстоянку
11:00, 25 ноября 2025
В Алматы у должников по налогу начали забирать авто на штрафстоянку
В Алматы начали ловить должников по налогам
10:30, 14 июня 2023
В Алматы начали ловить должников по налогам
Читайте также
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
15:29, Сегодня
Скандальная отставка произошла в "Актобе" после давления фанатов
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
15:21, Сегодня
Федерация футбола может ускорить смягчение скандальных лимитов в КПЛ
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
15:05, Сегодня
Главный "актёр" UFC пригрозил Арману Царукяну
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
14:48, Сегодня
Казахстан выиграл два "золота" и вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира
