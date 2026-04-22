Алматинцы задолжали более 7 млрд тенге налога на транспорт: проводятся рейды
Во время рейдов автомобили должников, в отношении которых имеются постановления частных судебных исполнителей, выявляются с помощью системы камер "Сергек" и водворяются на штрафстоянки до полного погашения имеющейся задолженности.
Фото: ДГД Алматы
"На сегодняшний день задолженность по налогу на транспортные средства в мегаполисе составляет более 7 млрд тенге по 85 024 налогоплательщикам. Стоит отметить, что основная часть задолженности приходится на автомобили с большим объемом двигателя (свыше 4000 куб. см)", - сообщили в ДГД.
Департамент госдоходов призывает автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность во избежание водворения транспортных средств на штрафстоянки и возникновения дополнительных издержек по оплате услуг судебных исполнителей. Работа в данном направлении продолжается.