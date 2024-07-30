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Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора

Назначен председатель Комитет автомного и энергетического надзора, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 18:54 Фото: primerminister.kz
Приказом министра энергетики Ержан Ертаев назначен председателем Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

Ержан Ертаев родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет.

С 2023 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

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