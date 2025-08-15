Комитет государственного энергетического надзора и контроля появился в Казахстане

Министр энергетики приказом от 11 августа 2025 года внес изменения в Положение государственного учреждения "Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" и его территориальных органов, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения "Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан" и его территориальных органов".

Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК является ведомством Министерства энергетики РК, осуществляющим руководство в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии.

Функции Комитета:

участвует в реализации государственной политики в пределах своей компетенции;

осуществляет регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции, и участвует в выполнении стратегических функций центрального исполнительного органа в пределах компетенции;

осуществляет контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах компетенции;

осуществляет контрольные и надзорные функции за деятельностью местных исполнительных органов по вопросам, относящимся к полномочиям ведомства;

осуществляет разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;

осуществляет государственный энергетический контроль за:

- соблюдением требований законодательства РК в области электроэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации энергетического оборудования;

- соблюдением требований по безопасной эксплуатации энергетического оборудования, электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

- надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

- недопуском или отстранением от работы на электрических установках работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

- подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора, в том числе в осенне-зимний период;

осуществляет государственный контроль в области электроэнергетики в части эксплуатации и технического состояния энергетического оборудования, энергопроизводящих организаций (за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии), энергопередающих организаций и системного оператора в форме дистанционного контроля и проверки, расследования на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства РК в области электроэнергетики;

осуществляет государственный контроль в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

осуществляет профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики;

осуществляет государственный контроль в централизованной системе теплоснабжения за:

- соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, а также соблюдением технических и технологических норм при эксплуатации объектов теплоэнергетики;

- соблюдением требований по безопасной эксплуатации объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования;

- качеством и надежностью теплоснабжения, безопасностью системы теплоснабжения;

- недопуском или отстранением от работы работников, не прошедших проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности;

- подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов, в том числе в осенне-зимний период;

осуществляет государственный контроль в области теплоэнергетики в части эксплуатации и технического состояния объектов теплоэнергетики, теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов в форме дистанционного контроля и проверки, расследования на предмет соответствия деятельности субъектов (объектов) контроля требованиям законодательства РК в области теплоэнергетики;

осуществляет контроль за эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

осуществляет контроль за подключением объектов по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям энергопередающих организаций;

осуществляет государственный контроль за соблюдением системным оператором требований;

участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период;

участвует в работе комиссий субъектов теплоснабжения, функционирующих в централизованных системах теплоснабжения, по оценке готовности объектов теплоэнергетики и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования к работе в осенне-зимний период;

осуществляет прием уведомлений о начале или прекращении деятельности, а также ведут, размещают и обновляют на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;

выдает паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, а также отказывает в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований;

осуществляет квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;

выдает предписание установленного образца с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение, а также об отстранении от работы персонала, не имеющего соответствующего допуска к осуществлению деятельности по эксплуатации электрических установок и не прошедшего квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики;

ведет учет технологических нарушений в работе электростанций, электрических сетей, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, разделению единой электроэнергетической системы РК на несколько частей, массовому ограничению потребителей электрической энергии;

ведет учет технологических нарушений в централизованных системах теплоснабжения;

осуществляет регулярный мониторинг состояния теплоэнергетики, включая сбор, актуализацию и опубликование информации о состоянии объектов теплоэнергетики и тепловых сетей области, города республиканского значения, столицы;

осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций;

утверждает и вносит совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, изменения в инвестиционную программу субъекта естественной монополии, включенного в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий;

направляет в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сооотвествующих сферах естественных монополий, заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия мероприятий инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления на утверждение инвестиционной программы;

по итогам рассмотрения отчета об исполнении утвержденной инвестиционной программы субъекта естественной монополии не позднее сорока пяти календарных дней со дня его поступления направляет в установленном порядке в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий, свое заключение о целесообразности или нецелесообразности принятия исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы;

направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям;

направляет государственному органу, осуществляющему руководство в соответствующих сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по снабжению электрической энергии, требованиям;

привлекает экспертов при проведении обследования энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей;

оказывает государственные услуги;

осуществляют разрешительные процедуры в пределах своей компетенции;

разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации формы заявлений для получения разрешения второй категории, формы разрешений второй категории;

разрабатывает требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора;

разрабатывает совместно с уполномоченным органом по предпринимательству критерии оценки степени риска и проверочные листы;

разрабатывает подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок оказания государственных услуг;

разрабатывает нормативные правовые акты по реализации государственной политики в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;

разрабатывает правила технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций;

разрабатывает типовой договор технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций;

разрабатывает правила получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями и теплопроизводящими, теплотранспортирующими субъектами паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;

разрабатывает правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей;

разрабатывает правила оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения;

разрабатывает правила проведения расследования в областях электроэнергетики и теплоэнергетики, учета технологических нарушений в области электроэнергетики, в централизованных и местных системах теплоснабжения;

разрабатывает правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;

разрабатывает полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и графики проведения проверок;

разрабатывает правила проведения энергетической экспертизы;

разрабатывает правила взрывобезопастности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива;

разрабатывает правила проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей;

разрабатывает нормативные значения показателей надежности электроснабжения, а также порядок их определения;

разрабатывает требования к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы;

разрабатывает форму заключения о результатах дистанционного контроля;

разрабатывает форму годового списка проверок и форму списка проверок;

разрабатывает формы акта о назначении проверки, акта о результатах проверки, акта о продлении проверки, акта о приостановлении проверки, акта о возобновлении проверки, предписания об устранении выявленных нарушений;

разрабатывает форму приказа о проведении проверки во внеурочное время;

разрабатывает форму плана мероприятий по устранению выявленных нарушений;

разрабатывает типовое положение о производственном контроле;

разрабатывает классификацию технологических нарушений;

осуществляет рассмотрение проектов документов по стандартизации в пределах компетенции, а также подготовку предложений по разработке, внесению изменений, пересмотру и отмене национальных, межгосударственных стандартов, национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации для внесения в уполномоченный орган в сфере стандартизации;

обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области национальной безопасности, защиты государственных секретов, гражданской защиты, мобилизационной подготовки и мобилизации;

обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение комплекса мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации;

обеспечивает в пределах своей компетенции осуществление мероприятий гражданской защиты;

принимает оперативные меры по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях;

подготавливает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;

ведет правовой мониторинг в отношении нормативных правовых актов, разработанных и (или) принятых Комитетом;

обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства РК в областях электроэнергетики и теплоэнергетики в части производства, транспортировки и реализации тепловой энергии;

в пределах компетенции участвует в разработке, реализации стратегических и программных документов, предложений к Операционному плану и плану развития министерства энергетики РК;

осуществляет международное сотрудничество в пределах своей компетенции;

обеспечивает исполнение мер по результатам анализа, оценки и контроля обращений физических и юридических лиц;

осуществляет организацию проведения государственных закупок;

обеспечивает соблюдение гендерного баланса при принятии на работу и продвижении сотрудников и др.

Также обновлен Перечень государственных учреждений – территориальных органов, находящихся в ведении Комитета.

Приказ вводится в действие с 25 августа 2025 года.

