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В Алматы сносят таунхаус

В Алматы сносят таунхаус, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:44 Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В Алматы приступили к сносу незаконного таунхауса в микрорайоне Шугыла по ул. Жунисова (участок 135/20). В Управлении градостроительного контроля Алматы Zakon.kz озвучили детали.

Отмечено, что внеплановая проверка в отношении собственника была проведена на основании обращения жителей.

В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом без полного пакета разрешительных документов.

"По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник в свою очередь не исполнил. Управлением подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В Алматы сносят таунхаус, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:44

Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Снос начат 30 июля 2024 года с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Также ранее стало известно об очередном незаконно строящемся жилом комплексе Graff в Алматы. Он попал под снос в результате судебных разбирательств. Этот объект возводился без разрешительных документов

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