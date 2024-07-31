В Алматы сносят таунхаус
Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В Алматы приступили к сносу незаконного таунхауса в микрорайоне Шугыла по ул. Жунисова (участок 135/20). В Управлении градостроительного контроля Алматы Zakon.kz озвучили детали.
Отмечено, что внеплановая проверка в отношении собственника была проведена на основании обращения жителей.
В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом без полного пакета разрешительных документов.
"По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник в свою очередь не исполнил. Управлением подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Фото: пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Снос начат 30 июля 2024 года с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
Также ранее стало известно об очередном незаконно строящемся жилом комплексе Graff в Алматы. Он попал под снос в результате судебных разбирательств. Этот объект возводился без разрешительных документов
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript