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Крупный строительный объект пошел под снос в Алматы

Крупный строительный объект пошел под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:53 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы по решению суда начали сносить незаконный строительный объект. Городское Управление градостроительного контроля озвучило подробности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении за 20 мая 2024 года сказано, что строящееся здание площадью более 1350 кв. метров в мкр. Шугыла (уч. 110) признано незаконным.

"В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Крупный строительный объект пошел под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:53

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечено, что управлением в отношении собственника приняты меры по ст. 316 ч. 1, 321 КоАП РК и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое собственник в свою очередь не исполнил.

20 июня 2023 года управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд.

Уже 9 октября 2023 года по результатам судебных разбирательств исковые требования удовлетворены.

"Снос объекта собственником начат сегодня, 20 мая 2024 года, при участии судебных исполнителей Департамента юстиции", – добавили специалисты.

16 мая стало известно, что в Алматы сносят столовую и магазин, которые были построены незаконно.

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