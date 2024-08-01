Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

По 40 км в день: казахстанский прадедушка отправляется в очередное пешее путешествие

По 40 км в день: марафонец Сарсенбай Котырашов отправляется в очередное путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:10 Фото: pxhere
74-летний путешественник Сарсенбай Котырашов собирается пройти 2550 километров. Своими грандиозными планами марафонец поделился с общественностью на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение он разметил 1 августа 2024 года.

"Привет, друзья! Наконец пришло время третьего этапа моего путешествия. По плану он должен был быть по Европе, но в связи с финансовым положением – не все бывает так, как мы хотим. Немного жаль".Сарсенбай Котырашов

В продолжении казахстанский прадедушка отмечает, что несмотря на сложности, решил продолжить свой путь.

"Начать его с Усть-Каменогорска 2 августа и завершить в столице Монголии Улан-Баторе. Общая протяженность пути 2550 км".Сарсенбай Котырашов

Котырашов собирается проходить в среднем по 40 километров в день. Это амбициозное путешествие продлится около трех месяцев.

В 2022 году он стал известен в Казахстане тем, что в возрасте 72 лет прошел пешком 17 областей страны (8 тыс. км) за шесть месяцев.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:10
Сарсенбай Котырашов: пешком по Казахстану в 72 года
, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:10

В 2023 году Котырашов прошел пешком 3 тыс. км от Атырау до Стамбула.

Читайте также

15 тысяч цветов из Турции сожгли в Казахстане
15 тысяч цветов из Турции сожгли в Астане
На востоке Казахстана заметили снежного барса
На востоке Казахстана заметили снежного барса
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
Разыскиваемых за убийство казахстанцев задержали в Московской области
Анастасия Московчук
Казахстан Монголия Усть-Каменогорск 2024 год Пенсионный возраст Путешествия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
После недовольства казахстанцев Елена Рыбакина записала видеообращение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Сильная жара в Алматы и Астане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: