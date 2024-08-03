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В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак

В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:23 Фото: акимат Астаны
В Астане в пилотном режиме реализовали проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) ручья Сарыбулак", передает официальный сайт акимата столицы.

Проект нацелен на восстановление экосистемы ручья Сарыбулак и снижение антропогенной нагрузки методом биологической мелиорации. Площадь участка, расположенного в верхней части водоема, составила 30 гектаров.

В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:23

Фото: акимат Астаны

"Способ включает использование штаммов одноклеточных зеленых водорослей "хлореллы", выращенных в установке-культиваторе. Каждый год летом, в особенности на ручье Сарыбулак, происходит интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, что вызывает "цветение" воды, неприятный запах и приводит к неблагоприятной экологической обстановке", — рассказал руководитель отдела управления водными объектами и отходами Управления охраны окружающей среды и природопользования Айдар Рашид.
В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:23

Фото: акимат Астаны

По его словам, при массовом отмирании сине-зеленые водоросли (цианобактерии) выделяют неприятный запах и ядовитые вещества — цианотоксины, снижают качество воды, вызывают гибель рыбы.

"Для решения этой проблемы предлагается биологический подход, который заключается в структурной перестройке фитопланктонного сообщества. Известно, что зеленые водоросли являются антагонистами по отношению к сине-зеленым. Поэтому преобладание в водоеме представителей зеленых водорослей предотвращает массовое развитие сине-зеленых, предохраняя водоем от "цветения", — добавил он.
В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:23

Фото: акимат Астаны

Айдар Рашид пояснил, что для повышения роли зеленых водорослей в предотвращении "цветения" воды сине-зелеными в водоем вводятся зеленые водоросли специального штамма Chlorella vulgaris. Обладая планктонными свойствами, этот штамм подавляет рост и развитие сине-зеленых водорослей родов Aphanizomenon, Anabaena, Oscillatoria и Microcystis, значительно уменьшает содержание нитратов, фосфатов, повышает уровень растворённого кислорода и запускает естественные механизмы самоочищения в водоеме.

В Астане восстанавливают ручей Сарыбулак, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 17:23

Фото: акимат Астаны

Запуск проекта инициирован Управлением охраны окружающей среды и природопользования при участии представителей Департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студентов вузов и экоактивистов.

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