Первый раз за 20 лет в Астане почистят дно ручья Акбулак

В Астане начаты работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Как рассказали Zakon.kz в акимате столицы, данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений.

В сообщении сказано, что дноочистительные работы будут проводиться с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

"За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле. Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах". Пресс-служба акимата Астаны

Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к выполняемым работам.

"Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке", – добавили в ведомстве.

14 сентября 2023 года сообщалось, что в Алматы завершена очистка дна озера Сайран.