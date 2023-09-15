Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Первый раз за 20 лет в Астане почистят дно ручья Акбулак

Первый раз за 20 лет в Астане почистят дно ручья Акбулак Фото: gov.kz
В Астане начаты работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Как рассказали Zakon.kz в акимате столицы, данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений.

В сообщении сказано, что дноочистительные работы будут проводиться с сентября 2023 года по апрель 2024 года.

"За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле. Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах".Пресс-служба акимата Астаны

Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к выполняемым работам.

"Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке", – добавили в ведомстве.

14 сентября 2023 года сообщалось, что в Алматы завершена очистка дна озера Сайран.

Читайте также

Геологи Казахстана и Великобритании договорились о сотрудничестве
Геологи Казахстана и Великобритании договорились о сотрудничестве
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане
Женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области
Женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области
Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Изменение исчисления ИПН, налоги
Как будут платить подоходный налог казахстанцы с 1 января 2025 года
дороги
В Алматы перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления