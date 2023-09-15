Первый раз за 20 лет в Астане почистят дно ручья Акбулак
Фото: gov.kz
В Астане начаты работы по сбросу воды с ручья Акбулак в реку Есиль. Как рассказали Zakon.kz в акимате столицы, данные мероприятия требуется выполнить с целью дальнейшей отчистки дна ручья Акбулак от многолетних иловых отложений.
В сообщении сказано, что дноочистительные работы будут проводиться с сентября 2023 года по апрель 2024 года.
"За годы своего существования ручей Акбулак стал одним из мест отдыха горожан, локацией для занятий спортом и проведения состязаний по гребле. Очистка ручья такого масштаба проводится впервые за 20 лет. Заиливание дна может привезти к заболачиванию водоема, появлению неприятного запах".Пресс-служба акимата Астаны
Горожан и гостей столицы просят с пониманием отнестись к выполняемым работам.
"Водный баланс ручья Акбулак будет восстановлен после завершения дноочистительных работ в обязательном порядке", – добавили в ведомстве.
14 сентября 2023 года сообщалось, что в Алматы завершена очистка дна озера Сайран.
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