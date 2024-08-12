Сколько денег и какое имущество вернул Сатыбалдыулы государству – появился полный список

В Антикоррупционной службе 12 августа 2024 года рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в 2022 году. По настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные им и лицами, связанными с ним, имущественные активы и деньги на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или 1,6 млрд долларов США.

"Из них 661,5 млн долларов США обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества К. Сатыбалдыулы, из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и т. д." – сообщили в Антикоре.

В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

В общую сумму (732,8 млрд тенге) возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Сатыбалдыулы входят:

1. 28,8% акций АО "Казахтелеком" – 93,8 млрд тенге;

2. АО "ЦТС" – 30,2 млрд тенге;

3. Доли участия в четырех компаниях – 10,3 млрд тенге;

4. Имущественные активы в Казахстане – 158,5 млрд тенге;

5. Эксклюзивные драгоценности – 105,39 млрд тенге (230 млн долларов США);

7. Деньги из Австрии – 36,8 млрд тенге (82,1 млн долларов США);

8. Деньги из Лихтенштейна – 116,7 млрд тенге (260,5 млн долларов США);

9. Деньги из ОАЭ – 6,3 млрд тенге (14 млн долларов США);

10. Деньги из Турции – 2,2 млрд тенге (4,92 млн долларов США);

11. Реализация ценных бумаг – 135,8 млрд тенге (300 млн долларов США).

"Так, в государственную собственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд тенге, из которых 73 объекта недвижимости (13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, четыре квартиры, три строения, два здания медресе с пристройкой, два парковочных места, 25 помещений, один объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, пять спецтехники, три квадроцикла) и иного имущества", – говорится в сообщении.

Часть имущества была оформлена на близких родственников Сатыбалдыулы, аффилированных лиц и подконтрольные компании.

Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тыс. кв. м.

Ранее эти здания сдавали в аренду, они ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которого теперь является государство.

Указанные выше средства обращены в доход государства и направлены на использование в социальных целях.



В Антикоре напомнили, что уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы расследовали по фактам хищений средств АО "Казахтелеком", АО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.

"В ходе следствия К. Сатыбалдыулы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем", – отметили в ведомстве.

13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.

