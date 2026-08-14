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События

Государству вернули имущество на 161 млн тенге

Недвижимость, имущество, разделение имущества, раздел имущества, жилищные споры, споры о недвижимости, арест имущества, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 16:07 Фото: pixabay
В Байконыре государству возвращено имущество стоимостью 161 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2026 года проинформировали в прокуратуре Кызылординской области:

"Прокуратурой города Байконыр проведен анализ соблюдения законности в сфере управления государственным имуществом. В ходе анализа установлено, что в 2024-2025 годах 9 объектов государственного имущества переданы в доверительное управление с установлением ряда требований, подлежащих обязательному исполнению".

Так, доверительные управляющие обязались в течение года провести ремонтные работы на объектах, обеспечить трудоустройство граждан, периодически сдавать отчеты, использовать объект по целевому назначению.

Как отмечается, несмотря на неоднократные требования и предупреждения балансодержателя (КГУ "Ғарыш – инфрақұрылым") об устранении нарушений, доверительные управляющие не выполнили принятые на себя обязательства и не обеспечили соблюдение условий договоров, что является основанием для возврата имущества в государственную собственность.

"По представлению прокуратуры города Байконыр договоры доверительного управления, заключенные с правом последующего выкупа по 5 объектам общей стоимостью 161 млн тенге, расторгнуты в одностороннем порядке, имущество возвращено в государственную собственность".Прокуратура Кызылординской области

30 июля 2026 года стало известно, что земли на 229 млн тенге вернули государству в области Жетысу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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