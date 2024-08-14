В Астане оперативники изъяли более тысячи sim-карт, необходимых мошенникам

Более тысячи sim-карт изъяли полицейские во время оперативных мероприятий по пресечению интернет-мошенничеств в Астане, сообщает Zakon.kz.

Большую часть из них обнаружили в sim-боксах, которые позволяют мошенникам звонить из любых точек мира по подложным номерам.

Операция была проведена сотрудниками Центра по противодействию киберпреступности ДКП МВД и оперативниками столичного департамента полиции.

"Всего изъято 11 таких оборудований, а также ноутбуки, телефоны и модемы. Sim-боксы, внешне представленные как усилители звука, были обнаружены на съемных квартирах и в багажнике машины у одного из задержанных. В рамках начатого досудебного расследования предстоит выяснить происхождение изъятого оборудования и другие обстоятельства", – рассказал начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Интернет-мошенничества продолжают оставаться одним из самых распространенных видов преступности. Доверчивые граждане поддаются на уловки мошенников, которые чаще всего звонят из других стран.

Лучшая защита от таких преступных действий – незамедлительно прекращать разговоры сомнительного характера, не проходить по неизвестным ссылкам, не перечислять деньги, не убедившись в достоверности данных получателя. Самое главное – помните, что правоохранительные органы не проводят никаких специальных операций по телефону, через WhatsApp или Telegram.

14 августа полиция Алматы рассказала о проведении аналогичных оперативных мероприятий.