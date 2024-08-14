Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане оперативники изъяли более тысячи sim-карт, необходимых мошенникам

Астана, сим-карты, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 12:35 Фото: МВД РК
Более тысячи sim-карт изъяли полицейские во время оперативных мероприятий по пресечению интернет-мошенничеств в Астане, сообщает Zakon.kz.

Большую часть из них обнаружили в sim-боксах, которые позволяют мошенникам звонить из любых точек мира по подложным номерам.

Операция была проведена сотрудниками Центра по противодействию киберпреступности ДКП МВД и оперативниками столичного департамента полиции.

"Всего изъято 11 таких оборудований, а также ноутбуки, телефоны и модемы. Sim-боксы, внешне представленные как усилители звука, были обнаружены на съемных квартирах и в багажнике машины у одного из задержанных. В рамках начатого досудебного расследования предстоит выяснить происхождение изъятого оборудования и другие обстоятельства", – рассказал начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Интернет-мошенничества продолжают оставаться одним из самых распространенных видов преступности. Доверчивые граждане поддаются на уловки мошенников, которые чаще всего звонят из других стран.

Лучшая защита от таких преступных действий – незамедлительно прекращать разговоры сомнительного характера, не проходить по неизвестным ссылкам, не перечислять деньги, не убедившись в достоверности данных получателя. Самое главное – помните, что правоохранительные органы не проводят никаких специальных операций по телефону, через WhatsApp или Telegram.

14 августа полиция Алматы рассказала о проведении аналогичных оперативных мероприятий. 

Читайте также

Токаев посетил Кармет
Токаев о смене инвестора Qarmet: Мы приняли правильное решение
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
Незаконные активы: за 2,5 года Казахстану вернули более триллиона тенге
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Карагандинскую область
Ирина Капитанова
Астана МВД РК 2024 год Онлайн-мошенничество Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: