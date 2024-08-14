Спецоперация в Алматы: задержан приезжий, помогавший мошенникам обзванивать казахстанцев

В Алматы сотрудники городского департамента полиции выявили мошенническую автоматическую телефонную станцию (АТС). Спецоперацию Antifraud провели сотрудники Cyberpol криминальной полиции мегаполиса совместно с Центром по борьбе с киберпреступностью МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В ходе спецоперации задержан 30-летний приезжий из Павлодара, в съемном арендованном офисе которого обнаружен SIM-box с 512 слотами, а также 1620 SIM-карт.

"Данное оборудование используется интернет-мошенниками для активации различных интернет-сервисов и мессенджеров, оставаясь при этом анонимными. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев.

По словам задержанного, он согласился на работу, которая заключается в настройке и подключении данного оборудования и в периодической замене SIM-карт в слотах.

"Эти показания будут тщательно проверены в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 213 ("Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства". – Прим. ред.) УК РК". Максат Канапяев

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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